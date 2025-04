Dopo l'aggancio del Napoli al primo posto in classifica, aggancio che Simone Inzaghi si aspettava e come, l'Inter è chiamata alla reazione in casa del Bologna, dove "tre anni fa perse uno scudetto", ricorda Repubblica che riavvolge il nastro della storia della Beneamata e di Simone Inzaghi e riporta il calendario al fatidico 2022. Proprio come allora, a Bologna, l'Inter si ritroverà ad affrontare una partita decisiva e in una fase di stagione in cui la trasferta al Dall'Ara si impone quasi come "ostacolo più alto da qui al traguardo".

Ostacolo che i nerazzurri dovranno affrontare con difficoltà più mentali che fisiche, sottolinea il quotidiano romano che concorda con i quotidiani sportivi: Contro gli emiliani, il turnover - di cui si è servito nelle scorse settimane Inzaghi - sarà ridotto al minimo e ad eccezione dell'infortunato Thuram e di Dimarco, questo pomeriggio contro i rossoblu sarà un'Inter in versione anti-Bayern Monaco. Al posto dell'attaccante francese ci sarà Joaquin Correa, più in forma di Marko Arnautovic, ex in questione, che partirà dalla panchina.

Proprio Arnautovic, che in quel fantomatico Bologna-Inter sottoscrisse il momentaneo pari, porta ancora dentro certi funesti ricordi e chissà che una vittoria oggi non possa definitivamente cancellarli come cancellerebbe i dati - non eccezionali - raccolti di recente lontano da San Siro. Fuori dal Meazza l'Inter ha totalizzato una sola vittoria nelle ultime sei, eccezion fatta a Monaco, e sebbene parlare di "mal di trasferta" sia arduo, di sicuro "va invertita la rotta". Specie perché - come sottolinea il quotidiano romano - "il Triplete è più che un sogno. È un obiettivo dichiarato" che passa da Bologna, per "rispondere al Napoli e cancellare i brutti ricordi".