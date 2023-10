La sospensione di Belgio-Svezia per l'uccisione da parte di un terrorista di due persone per le strade di Bruxelles a un'ora e mezza circa dalla partita è relegata in un piccolo box sulla prima pagina di Tuttosport di martedì 17 ottobre 2023. Dove viene dato grande risalto al mercato: "Samardzic, primi sì alla Juve - si legge -. Vlahovic ha già chiamato il talento serbo dell'Udinese: 'Vieni da noi'. Il centrocampista sogna una big: dopo l'affare saltato con l'Inter, Giuntoli prova a giocare d'anticipo per gennaio".