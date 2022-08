Tuttosport apre il quotidiano di domani con un’intervista ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza: “Nel 2003 il calcio italiano dominava il mondo, poi ha sbagliato su stadi e diritti esteri. Ora rischia di essere marginale. Ci è voluto Berlusconi per il miracolo del Monza in A dopo 110 anni. Siamo piccoli, ma i giocatori credono in noi. Puntiamo al decimo posto”.