Ecco la prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 18 giugno: "Lukaku all'Inter, Skriniar al Chelsea. L'intesa può portare al sorpasso sul PSG per lo slovacco. Patto tra i club, in ballo anche Dumfries. Conte chiama Lautaro, che però vuole restare in nerazzurro", scrive ancora il quotidiano torinese.