Spazio anche all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 26 settembre 2023. In particolar modo, il focus è sulla coperta corta in attacco, alla luce dell'infortunio serio occorso a Marko Arnautovic: "L'Inter in fuga teme solo gli infortuni - il titolo che si legge sulla copertina del quotidiano torinese -. Arnautovic out due mesi, Lautaro a rischio usura. Sanchez unica alternativa alla coppia d'attacco titolare. Dalla Primavera ecco Sarr: si ispira a Weah".