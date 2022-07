La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 16 luglio: "Juve-Inter, spallate d'estate. Anche i bookmakers non hanno dubbi: Allegri si giocherà lo scudetto con Inzaghi, giù Milan e Napoli. Il duello s'infiamma sempre di più per Bremer". Dunque la situazione Dybala: "Avanti Inter, ma il Napoli lo tenta. Invocato dai tifosi, invita Marotta a sbrigarsi. Pinamonti-Atalanta, Muriel: a te la Roma. L'attaccante dell'Inter sceglie Bergamo", la convinzione del quotidiano torinese.