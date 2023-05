I temi caldi in casa Juve, tra aule di tribunale e campo, occupano inevitabilmente la gran parte della prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 30 maggio 2023. "Juve, i due patti', il titolo che apre l'edizione del quotidiano torinese. "Mentre si decide il futuro tecnico, clamorosa svolta nella vicenda processuale. Oggi patteggia per gli stipendi: zero punti e multa. Poi l'Uefa...", si legge ancora.

Di spalla spazio al Torino, che sabato chiuderà la sua stagione ospitando l'Inter: "Febbre Toro verso l'Inter ma con ansia. Maratona esaurita, stadio pieno?".