“Inter, la prima fa colpo. Lautaro oscura Lukaku”. Si apre così la prima pagina di Tuttosport in edicola domani. “4-1 al Lugano, doppietta dell’argentino. Il belga parte ingolfato, però la squadra di Inzaghi promette spettacolo in attacco anche con Correa”. Spazio in taglio alto anche al futuro di Gleison Bremer: “Cairo: ‘vendo Bremer e poi vedo’”.