Tuttosport apre in prima pagina con il ko dell'Inter in finale di Champions: "Il sogno interrotto. Rodri-gol, Manchester City campione d'Europa per la prima volta. I nerazzurri giocano alla pari, ma pagano errori e sfortuna: Lukaku prima 'para' Dimarco, poi spreca di testa. Al 96' Ederson mura Fosens. Guardiola centra il Triplete. Triplete anche per l'Italia: di sconfitte nelle finali europee".