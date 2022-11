Spazio all'Inter sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, e alla multa inflitta dalla società nerazzurra a Lautaro Martinez. "Festa dopo il flop. L'Inter multa Lautaro. Notte in discoteca per il compleanno della compagna. Ancora furiosa per il ko con la Juve, la società non ha gradito e strigliato l'attaccante".