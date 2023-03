"Italia, lui almeno fa gol". Si apre così la prima pagina di Tuttosport fine dicola domani. "2-0 a Malta, Retegui conforta ancora Mancini". In taglio basso spazio all'Inter: "C'è ancora Joya per l'Inter? Roma, Dybala legato a Mou. Via il tecnico, via Paulo e Marotta vuole suturare una ferita aperta".