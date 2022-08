Parola a Roberto Mancini. Il ct azzurro esprime le proprie opinioni sul campionato ormai ai nostri di partenza in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Il campionato secondo Mancini: 'Leao migliorerà ancora, Lukaku fa la differenza. Milan, Inter e Juve davanti. Che belle anche Roma e Napoli'", si legge sulla prima pagina dell'edizione di mercoledì 10 agosto. Dove c'è spazio anche per il ballottaggio a centrocampo per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Lecce: 'Dubbio Inter. Regia per la prima, Brozovic ci prova. Inzaghi pronto a lanciare Asllani'.