Taglio alto dell'edizione di domenica 23 giugno del Corriere dello Sport dedicata all'Inter. Con focus sulla questione rinnovo di Simone Inzaghi, una trattativa che sta conoscendo qualche ostacolo in virtù della differenza di vedute tra tecnico e società sulla durata del contratto: "Inzaghi accontentati. Inter e Simone divisi dall'anno in più: Inzaghi chiede il rinnovo fino al 2027 a 6,5 milioni a stagione. L'Inter non si spinge oltre il biennio a 6. Ma i segnali sono positivi".

Spazio anche alle parole di Denzel Dumfries che annuncia le sue intenzioni: "Io resto, l'Inter è come casa mia".