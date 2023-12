Domani sarà il turno della sfida tra Napoli e Inter, big match di questa domenica di Serie A. L'Inter deve rispondere alla Juve per tornare in vetta Di seguito l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Osi-Lautaro, più gol di così. In due arrivano a quota 50. I bomber più forti del 2023 si sfidano in Napoli-Inter".