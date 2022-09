"L'Inter è con me". La Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 20 settembre 2022, 'apre' con questo titolo, che poi è un concetto espresso dal tecnico ai colleghi della rosea in una chiacchierata off the record. "Crisi nerazzurra, Inzaghi ci svela come risolverla - si legge ancora -. Il tecnico convinto: il cambio di marcia ci sarà dopo la sosta. Le sostituzioni di Udine servivano per dare uno scossone".