Esattamente come gli altri due principali quotidiani sportivi italiani, la Gazzetta dello Sport non fa eccezione e propone in prima pagine l'errore arbitrale commesso nel finale di Juve-Salernitana: "Lo svarione" - il gioco di parole usato nel titolo dai colleghi della rosea -. I gol della Juve era regolare".

In taglio alto, invece, fa capolino il tema Champions: "Inter, tutto su Lautaro. Stasera a Plzen. Inzaghi deve solo vincere se vuole sperare ancora: 'servono dieci punti'. Riecco Onana".