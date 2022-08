La nostra rassegna stampa si conclude con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Ferragosto, campionato ti conosco. Parte la sfida al Milan campione. Un mare di gol. Un avvio mai così in piena estate, 52 giorni di stop per il Mondiale: oggi scatta un torneo con le milanesi in pole all'assalto del loro 20esimo scudetto, la Juve cerca riscatto, la Roma di Mou regina del mercato. Il Napoli rincorre", evidenzia la rosea.