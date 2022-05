Penultimo weekend della stagione di Serie A. Concludiamo la nostra rassegna con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola sabato 14 maggio: "Derby pigliatutto. Supercoppa, Coppa Italia e ora lo scudetto: Milano ha già vinto". Il focus sull'Inter analizza: "Per Barella il sorpasso sarà una questione di cuore. Nicolò contro la sua ex squadra a Cagliari", scrive la rosea.