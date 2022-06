"Tutti su Gnonto" il titolo in primo piano del Corriere dello Sport che apre con le ultime di mercato sul giovane dello Zurigo che ha esordito con la Nazionale italiana contro la Germania. In taglio basso spazio al mercato della Juventus: "Pogba alla Juve, ecco il giorno" e in colonna a quello della Roma: "Il colpo di Mou, Matic alla Roma".