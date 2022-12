"La creazione di Adamo" di Michelangelo rivisitata con Lionel Messi e Diego Maradona come protagonisti è l'immagine che 'apre' la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 13 dicembre 2022. "Messi vede Diego - il titolo che si legge -. La semifinale con la Croazia può avvicinarlo al mito. L'Argentina chiede a Leo di trascinarla in finale e alzare la Coppa come fece il Pibe nel 1986".

Più sotto, alcune suggestioni di mercato per le panchine di due grandi Nazionali deluse in Qatar: "Ancelotti do Brasil, Portogallo su Mou. Dopo l'addio di Tite, Carletto è il favorito: lui dice no, ma vuole il Real fino al '24. Lisbona insista, ma José ha in testa la Roma".