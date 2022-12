Sulla prima pagina di Tuttosport si parla dell'interesse dell'Inter per Azzedine Ounahi, una delle stelle del Mondiale esplose col Marocco:

L'Inter in corsa per Ounahi: Ausilio in Qatar avvia la trattativa, la concorrenza del Leicester. Gli inglesi pronti ad offrire 40 milioni, i nerazzurri confidano sl maggior appeal. Resta aperta la trattativa con il Barça per Kessié.