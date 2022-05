Apertura del Corriere dello Sport dedicata inevitabilmente alla lotta Scudetto: “Il Milan lo tocca”, si legge. “Il Diavolo batte l’Atalanta (2-0) ma l’Inter passa a Cagliari (1-3) e resta a -2. Basta un pari col Sassuolo per lo Scudetto. Pioli: ‘Il lavoro non è finito’. Inzaghi non si arrende, ultimi 90’ da brividi”. Taglio laterale dedicato alla Juve: “Dybala saluta”.