Tanti temi sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani. Il quotidiano apre con il futuro di Roberto Mancini “Mancio, resta. Incontro con il presidente FIGC alla vigilia della trasferta in Turchia. Gravina insiste, il ct apre ‘Rialziamo la testa’”. Spazio anche a Sinisa Mihajlovic: “Sinisa non si spezza. Mihajlovic, annuncio shock: ‘Darò un’altra lezione alla malattia’”. Spazio anche al ritorno al gol di Christian Eriksen: “Un’altra favola, gol con la Danimarca”.