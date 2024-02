Pagelle con qualche bocciatura (forse eccessiva) su Tuttosport il giorno dopo Inter-Atletico Madrid. Voto 6 per Sommer, poco chiamato in causa a parte un brivido finale per un rinvio sbilenco. Bene la difesa, due 6,5 per Pavard e De Vrij (l'olandese perde solo una volta Morata ma dietro sono tutte sue) e 7 a Bastoni.

A centrocampo le note dolenti, partendo dal 5,5 a Darmian che soffre Lino. Meglio Dumfries al suo posto: 6,5. Il migliore di tutti è Barella, 7,5, ma al suo fianco prende un 5 Calhanoglu e un 5,5 Mkhitaryan, mentre è sufficiente Frattesi. Infine Dimarco, altro 6, poco sotto Carlos Augusto che merita 6,5 soprattutto per l'apporto in fase difensiva.

In attacco un 6,5 per Thuram, ispirato finché resta il campo. Solo 6 per Arnautovic, sì match-winner ma dopo aver sprecato due opportunità clamorose. E' invece un 5 il voto a Martinez, perché si mangia un gol nel primo tempo e anche sull'azione del gol decisivo pasticcia. Voto 6 a Sanchez. Un 7 pieno per Inzaghi: successo giusto, avrebbe meritato di più.

Nell'Atletico Madrid, 6,5 a Oblak, Witsel, Griezmann, qualche 5,5 e un 5 solo per Saul. Voto 5,5 a Simeone: ci si aspetta un Atletico più propositivo.

Sufficienza per l'arbitro Kovacs.