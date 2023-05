Marcelo Brozovic, nelle pagelle stilate da Tuttosport, condivide il premio di migliore in campo di Inter-Lazio con Lautaro Martinez: voto 8 al croato, che "dal Mondiale non si vedeva così tirato a lucido. Strepitosi almeno due salvataggi nel finale". In evidenza con un bel 7,5 Lukaku (L’ingresso di Lautaro ha in lui l’effetto di una pozione magica: entra in partita, diventa immarcabile e regala due assist) e Gosens (recupera il pallone sull’azione dell’1-1 e segna un gol in cui si è rivisto lo straordinario incursore che era all’Atalanta), oltre a Barella e Onana, entrambi con 7. Poi via via gli altri: 6,5 per D'Ambrosio, Dumfries, Mkhitaryan, Dimarco e Darmian. Fermi a 6 Bastoni e Calhanoglu.

Bocciati Acerbi e Correa (4,5): il primo perché commette "gravissimi errori sul gol e quindi sull’occasionissima di Immobile", il secondo "va in tilt nella ripresa e l’atteggiamento di San Siro non lo aiuta: quando esce, fischia tutto lo stadio".