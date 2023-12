Le pagelle di Tuttosport esaltano il successo dei nerazzurri a Napoli, a partire da un 8 pieno a Sommer, che comincia coi miracoli su Elmas e non si ferma più.

Voto 7 al fresco 34enne Darmian, che resiste contro Kvara. Benissimo anche Acerbi (6,5), mentre De Vrij è non giudicabile e il suo sostituto Carlos Augusto si prende anch'egli un 6,5.

Sufficiente Dumfries, che non osa anche quando ha campo aperto, 7 a Cuadrado che entra nel secondo tempo. Prestazione maiuscola (7,5) per Barella tra giocate sublimi, movimenti giusti, un gol che è un capolavoro. Doppio 7 tra Calhanoglu, che si riscatta con il gol, e Mkhitaryan. Dimarco è invece da 6,5.

Davanti ancora un 6,5 per Lautaro a cui Meret nega un gol fatto (ma non l'assist a Barella) e 7 per Thuram. Meritato 8 a Inzaghi che prepara e gestisce al meglio la gara nonostante difficoltà, assenze e pressioni.

Nel Napoli, 6,5 a Elmas e tanti 5,5 in difesa, con un 5, a Natan. Voto 5,5 anche per Osimhen. L'arbitro Massa viene "punito" con 5 per episodi che fanno discutere, soprattutto sul primo gol dell'Inter.