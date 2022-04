Sufficienti anche Dumfries ("Episodio cruciale della partita in una delle poche sortite dell’olandese"), fa ancora meglio il suo sostituto Darmian , 6,5 regalando "il pallone del possibile bis a Correa ". Voto 6 per Barella , che "nella ripresa riprende il centro della scena". Addirittura un 7,5 per Brozovic , tornato "l’aggiustatutto nerazzurro. È l’anima di questa squadra e non è un caso che, in sua assenza, l’Inter non abbia mai vinto una partita in campionato". Sale fino al 6,5 anche Calhanoglu : "quanto accade sul doppio rigore fotografa perfettamente la sua serata, in cui si sono sommate buone iniziative e palloni sciupati in modo banale". Sufficiente Perisic , che contro Cuadrado "sembra aver smarrito la tranquillità nell’affrontare un avversario tanto insidioso", ma "sale decisamente nella ripresa dove con una gran diagonale salva un gol e finalmente si vede pure dalle parti di Szczesny".

Le pagelle di Tuttosport il giorno dopo Juventus-Inter premiano in particolar modo la prova difensiva della squadra di Inzaghi . Male gli attaccanti. Si comincia dal portiere: Handanovic è da 6,5: "Con un’uscita da paperissima regala in avvio a Chiellini l’occasione di segnare a porta vuota. Al netto di quell’erroraccio, poi fa tutto per bene, compreso il miracolo sul tiro di Zakaria". Stesso voto per D'Ambrosio ("Dove lo metti, sta"), mentre Skriniar è da 7,5 perché "riesce a limitare il suo dirimpettaio (Vlahovic) con una prestazione gladiatoria". Sufficienza pure per Bastoni , "un leone nel difendere il vantaggio", nonostante diversi errori.

Male, come detto, le punte. Da Martinez (5, "prende l’ammonizione dopo un minuto per un calcio in faccia a Locatelli e poi rischia tantissimo andando in tackle su Chiellini") al subentrato Correa, altro 5, fino a Dzeko: 5,5 con "vita durissima tra i centrali della Juve". Voto 7 a Inzaghi: "Dopo Anfield, sbanca lo Stadium, vittoria che mantiene l’Inter in corsa per lo scudetto. Modo migliore per silenziare le critiche che gli sono immeritatamente piovute sulla testa nelle ultime settimane".

Nella Juventus tanti 6,5 a Szczesny, De Ligt, Chiellini, Zakaria, Rabiot. Gli attaccanti steccano anche tra i bianconeri: 5 a Dybala e Morata, 5,5 a Vlahovic e Kean. Pagella da 5 per Irrati: "Anziché provare a domare la partita, viene sballottato da una parte e dall’altra. Il Var Mazzoleni rileva un rigore in punta di regolamento e poi, con lo stesso metodo, fa ribattere il tiro a Calhanoglu. Non convince invece la decisione di graziare Lautaro, già ammonito, per un tackle alquanto arrischiato su Chiellini".