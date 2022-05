Pagelle più che soddisfacenti su Tuttosport per quasi tutti i giocatori dell'Inter ieri in campo contro la Sampdoria. Voto 6 per Handanovic ("Presente su Augello"), Skriniar e De Vrij. Arriva a 6,5 Bastoni giudicato "il più attivo dei tre dietro. Tra i sostituti ng per Ranocchia e 6 per Dimarco. A centrocampo 6,5 per Dumfries ("Ha spazi per le sgroppate, anche se non riesce ad affondare"), Barella ("Pimpante"), Brozovic e Calhanoglu, mentre sale a 7 Ivan Perisic ("Altra prova da dominatore"). Tra chi si alza dalla panchina c'è un 5,5 per Vidal che "chiude con qualche fischio per un lancio sbagliato", 6 a Gosens. In avanti 6,5 a Martinez ("Cerca il gol fino alla fine e sbuffa perché non ci riesce") e 7 per Correa, "uomo delle doppiette". Caicedo, in campo per pochi minuti, chiude con un ng.