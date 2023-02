Pagelle più che positive per l'Inter su Tuttosport, anche se il primo giudizio è un'insufficienza (5,5) per Onana che "regala una palla gol a Maehle" e "sta attraversando una pericolosa fase di involuzione". Subito dopo il cattivo voto arriva però quello del migliore, Darmian, premiato col 7,5: "Segna con un diagonale che fa impallidire chi il centravanti lo fa di professione". Benissimo in difesa anche De Vrij ("Annulla prima Zapata, quindi Hojlund") e Acerbi ("Non sbaglia una palla"), è 7 per entrambi.

Sufficiente Dumfries ("Intraprendente"), da 6,5 Barella, da 7 Calhanoglu ("Califfo"). Doppio 6,5 per Mkhitaryan e Gosens ("Pericoloso quando offende, puntiglioso nelle coperture difensive"). Arriva al 6 anche Lukaku, che "cresce alla distanza". Sale al 6,5 Martinez, grazie soprattutto all'asist "che regala a Darmian, abbagliante per bellezza ed efficacia". Tra i subentrati 6 ad Asllani e Dimarco, 5,5 a Dzeko e ng per D'Ambrosio e Correa.