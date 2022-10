Tutti promossi nell'Inter dopo la sfida con il Viktoria Plzen, largamente dominata. Nelle pagelle di Tuttosport, sufficiente Onana, solo un po' "anestetizzato" sui palloni alti nel primo tempo. Bene Skriniar e Acerbi, 6,5, ma il migliore in difesa è Bastoni con 7: "Riecco il difensore che con le sue avanzate aveva dato alla prima Inter di Inzaghi l’effetto sorpresa".

Voto 6,5 a Dumfries e Calhanoglu, sale al 7 Barella soprattutto per il lancio ("bellissimo") con cui innesca Dimarco per il 2-0. Ancora meglio Mkhitaryan, 7,5 ("Si fa trovare puntuale per segnare l’1-0, un gol che rilassa anche Asllani in panchina") e Dimarco, 8 ("Dopo le ombre di Firenze, ecco una prestazione monumentale"). Sei a Gosens e Asllani. Ng per Gagliardini.