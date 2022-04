Il 3-0 del derby influisce ovviamente anche sulle pagelle del derby di Milano. Nell'Inter sono tutti promossi, non c'è un'insufficienza e spiccano voti alti. Si parte con il 6,5 per Handanovic, due decisive parate su Leao e Saelemaekers, si continua con lo stesso voto per Skriniar ("porta a casa la missione") e De Vrij ("Torna a governare la difesa e lo fa con la consueta maestria"). Voto 6 per Bastoni, che "presidia senza problemi la sua zona di competenza", mentre Darmian sale a 6,5 ("ripaga Inzaghi") e da qui in poi si va ancora più in alto.

Barella viene infatti premiato col 7: "Azzanna gli avversari. Quando gira lui, l’Inter ha un’altra marcia". Brozovic arriva a 7,5 ("La grande anima dell’Inter"), mentre Calhanoglu scende a 6,5 e con Perisic si risale al 7: "Il motore romba come nei giorni migliori: clamoroso il salvataggio su Kessie".