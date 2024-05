Ultime pagelle della stagione per Tuttosport, riguardanti Verona-Inter. Sufficiente Audero, così come Bisseck e Acerbi, anche se Noslin lo fa soffrire. Solo 5,5 invece per Carlos Augusto, a completare la difesa. Voto 6 (forse un po' striminzito) per Di Gennaro.

A centrocampo 6 anche per Dumfries e per Cuadrado che lo sostituisce. Bene Frattesi che ci prova fino allo scadere (6,5), sufficienti anche Calhanoglu e Barella mentre Dimarco viene punito pesantemente con un 5: perde lucidità e anche in difesa sembra in balia degli avversari...

Sufficiente Buchanan entrando dalla panchina, stesso voto per Thuram e un bel 7 per Arnautovic. Sei anche per Sanchez e Inzaghi. Dalla parte opposta 7 a Perilli, Serdar, Suslov, Lazovic, Noslin e Baroni.