Pagelle positive per l'Inter vincitrice a Empoli di misura. Tanti 6,5 nel reparto arretrato, da Sommer a Pavard fino a Bastoni, che "gioca da centrocampista aggiunto e mette in mezzo più di un pallone interessante". Solo 6 per Acerbi, "l’ammonizione presa a metà primo tempo e l’inconsistenza dell’Empoli fanno apparire la sua partita alquanto ordinaria. Stesso voto per De Vrij.

A cnetrocampo 6,5 per Darmian con la "solita prestazione di grande sostanza", mentre Frattesi si ferma al 6 come Barella alzatosi dalla panchina. Voto 7 per Calhanoglu la cui "100ª all’Inter è da applausi", 6,5 per Mkhitaryan e 7,5 per Dimarco grazie al "diamante che porta in dote tre importantissimi punti. Thuram prende un 6, "la sua fisicità è un problema per l’Empoli". Sufficienti anche Sanchez e Arnautovic, 5,5 per Martinez che non riesce a pungere. Inzaghi si merita invece un 7: "Il voto è al cammino (5 vittorie con un gol solo subito) e pure al fatto che, un campionato fa, l’Inter questa partita - pur dominandola - non l’avrebbe vinta.

Non benissimo Marcenaro alla direzione arbitrale: "due errori da matita blu (vantaggio negato all’Inter per fischiare un fallo su Calhanoglu, manca un’ammonizione a Ismajli), poi aggiusta il tiro senza eccellere". Nell'Empoli 6,5 a Berisha, Ismajli e Luperto, oltre che ad Andreazzoli.