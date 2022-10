Tanti promossi e nessun bocciato per gli uomini di Simone Inzaghi dopo il 3-0 rifilato ieri sera a San Siro alla Sampdoria. Voto 7 per De Vrij, Bastoni, Barella, Calhanoglu e Correa. Menzione particolare per il difensore azzurro e il suo "lancione stile quarterback" da far vedere nelle scuole calcio ai ragazzini. "Mai così decisivo", è il commento di Tuttosport all'ennesima prova convincente di Barella in stagione. Promossi anche capitan Skriniar, Mkhitaryan e Lautaro Martinez (6,5), sufficienza piena per Onana, Acerbi, Dumfries, Dzeko e Lukaku.