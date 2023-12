Tuttosport pubblica oggi le pagelle dell'Inter riguardo alla gara con il Bologna con qualche insufficienza qui e là dopo la prova del Meazza. Ad esempio un 5,5 ad Audero, "non benissimo in occasione dell’uscita sul pari del Bologna". Bene invece Bisseck e Bastoni in difesa, 6,5 per entrambi. Sufficienza ad Acerbi per una gara di valore assoluto "almeno finché Zirkzee non se lo mangia sull’azione del 2-1".

A centrocampo 6 a Darmian, Asllani e Klaassen, 5,5 a Frattesi che ha l'occasione migliore (para Ravaglia) e a cui manca un po' di smalto. Voto 7 a Carlos Augusto, gara da protagonista.

Prende un 5 Arnautovic, grave errore ad inizio ripresa quando si mangia un gol. Stesso voto a Martinez dopo il rigore sbagliato. Tra i subentrati 6 a Pavard, Barella, Sensi e Thuram, 5,5 a Mkhitaryan. Inzaghi prende un 6 per un'Inter che "domina ma cade su due azioni del Bologna.