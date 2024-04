Le prime pagelle del Corriere dello Sport sono quelle che riguardano il derby. Un 9 a Simone Inzaghi, che si mangia di nuovo il Milan. Poi un 7 a Sommer, che per poco non evita anche la rete del 2-1 dopo altri interventi importanti. In difesa Pavard da 7,5, Acerbi da 8 con il gol dell'ex e Bastoni da 7.

Darmian con il suo 6,5 (esce a telta alta dal duello con Hernandez), Barella e Mkhitaryan entrambi con il 7 e Calhanoglu che "si prende la rivincita sul Milan" giocando una gara da 7,5. Voto che condivide con Dimarco, scatenato sulla fascia.

In attacco un Martinez da 6,5 (anche se si divora il raddoppio) e un Thuram da 8: il francese "si carica l’Inter sulle spalle e gioca una grande partita".

Nel Milan un Loftus-Cheek da 4 come peggiore, 5 a Pioli e tante insufficienze.