Tutti promossi, secondo il Corriere dello Sport, gli interisti che ieri hanno sbancato l'Unipol Domus battendo il Cagliari 3-1. Spicca nelle pagelle, neanche a dirlo, il nome di Lautaro Martinez, voto 8: "Ci prova in tutti i modi nel primo tempo ma quando non è Cragno a fermarlo, è il palo che gli dice di no. A inizio ripresa la svolta: brucia Altare a fa centro per poi concedere il bis su assist di Gagliardini". Un gradino più in basso troviamo Darmian, autore dell'1-0: "Padrone della fascia destra nerazzurra, ha libertà e la sfrutta tutta per mandare in tilt la difesa isolana. Imperioso il suo stacco sulla rete del vantaggio". Stesso valutazione per Ivan Perisic, a cui "bastano due minuti per scaldare le mani a Cragno, pochi di più per mettere prima lo zampino nel gol annullato e poi sulla testa di Darmian la palla del vantaggio".