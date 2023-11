Ottimi voti in casa Inter nelle valutazioni fatte sul Corriere dello Sport. Un 7 a Inzaghi, inappuntabile sul piano partita e primo allenatore a raggiungere gli ottavi con 180' di anticipo. Sufficiente Sommer in una serata non troppo impegnativa, mentre tutti e quattro i centrali (compreso il subentrante De Vrij) vengono premiati con il 6,5, compreso Bisseck che mostra personalità, agilità, serenità, nonostante l'ammonizione che gli costa il cambio.

A centrocampo altro 6,5 per Darmian, che sale nella ripresa. Sufficienti Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto, mentre Asllani è da 6,5 (mezz’ora fatta davvero bene) e Barella da 7. Voto 6 anche per Sanchez, poi si passa al 7 di Thuram, che si rivitalizza con l'ingresso di Lautaro, e al 7,5 dell'argentino che entra e decide la partita. Secondo il quotidiano, "è nella più grande stagione della sua carriera".

Tra gli austriaci 6,5 solo per Schlager che alza sulla traversa un'incornata di Martinez, poi qualche sei e diversi 5,5 e 5.