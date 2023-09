Secondo la Gazzetta dello Sport, l'arbitro Matteo Marcenaro non ha sbagliato nelle decisioni più importanti prese durante Empoli-Inter: al 35', ha fatto bene ad annullare il gol di Marcus Thuram, che ha spinto il pallone in porta da posizione di fuorigioco sulla sponda di testa di Davide Frattesi. Al 5' della ripresa, la spinta di Alessandro Bastoni ai danni di Nicolò Cambiaghi è molto leggera per fischiare un penalty per i toscani. Corrette, infine, anche le quattro ammonizioni decise dal direttore di gara.