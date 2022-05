Sono quattro gli episodi da moviola analizzati dalla Gazzetta dello Sport dopo Cagliari-Inter 1-3. A partire dall'1-0 cancellato a Milan Skriniar all’11’ dopo check col Var Di Bello: "su cross di Calhanoglu, lo slovacco di testa colpisce il palo e sullo slancio spinge la palla in rete con tutto il corpo, toccandola col braccio destro e col sinistro. Per il nuovo regolamento, è sempre da annullare un gol segnato immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche se in modo accidentale, mani o braccia del marcatore", si legge sulla rosea .

Il gol, invece, è valido al 25', quando Darmian sovrasta Lykogiannis e spedisce in rete di testa tra le proteste rossoblù per presunta carica dell'ex United: "Doveri convalida in autonomia sull’intensità dell’appoggio col braccio sinistro sulla schiena del greco, che avviene in fase di ricaduta e nei limiti della regolarità", spiegano i colleghi. Che , infine, evidenziano la regolarità del 2-0 di Lautaro, tenuto in gioco da Altare, e la corretta valutazione di un tocco di spalla di Gagliardini nell'area nerazzurra