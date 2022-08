"L’arbitro romagnolo adotta un metro europeo e lascia giocare molto". Questo il quadro dipinto dal Corriere dello Sport nell'analisi di quanto fatto ieri da Fabbri che, alla direzione di Lazio-Inter, mette mano al fischietto in maniera centellinata e oculata come dimostrano le 'non-ammonizioni' a Lautaro e Barella nel primo tempo, rispettivamente su Romagnoli e Zaccagni. Giusta la lettura sul gol di Felipe Anderson, tenuto in gioco da Bastoni. "Dopo un minuto Dumfries in area subisce un calcio da dietro da Zaccagni: Fabbri lascia giocare, ma il tutto viene sottoposto al check del Var. Il replay del resto mostra un intervento falloso, ma a inizio azione c’era comunque una posizione di fuorigioco di Lukaku, quindi niente rigore". Altrettanto corretta la decisione presa sul gol di Lautaro, rete regolarissima grazie a Immobile che tiene perfettamente in gioco l'argentino. "Giusta l’ammonizione a Zaccagni, che protesta molto nell’occasione, per aver colpito sul volto Dumfries a palla lontana con una sbracciata. Darmian su Immobile, nell’azione del 3-1: potrebbe starci il rigore, ma Pedro segna e cancella sul nascere ogni dubbio".