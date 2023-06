Non c'è solo l'Arabia Saudita in corsa per il futuro di Marcelo Brozovic. L'edizione odierna del Mundo Deportivo rilancia nella sua prima pagina la candidatura del Barcellona per il centrocampista dell'Inter.

"Decide Brozovic" scrive il giornale spagnolo, assicurando che il Barça "lotterà per averlo" anche se "la succulenta offerta araba lo fa tentennare".