Dal poco spazio avuto la scorsa stagione con la maglia dell'Inter al ruolo di colonna portante del Torino di Ivan Juric, col quale domenica alle 12.30 tornerà a San Siro nel giorno della grande feste nerazzurra per lo Scudetto. Raoul Bellanova è diventato il calciatore del Torino più utilizzato in stagione: 32 partite giocate con quasi 3mila minuti sulle gambe, un gol e sei assist a referto, ma soprattutto una grande maturazione in primis sul piano tecnico, che ora ha tutta l'intenzione di far vedere a quel pubblico che qualche volta, specie nella funesta sera della sconfitta contro l'Empoli, è stato un po' ingeneroso nei suoi confronti.

Nelle parole riportate dal quotidiano La Stampa, Bellanova torna con la mente a quei giorni difficili: "Dopo la partita contro l’Empoli ho passato un brutto periodo. All’Inter avrei voluto avere più minutaggio, ma ognuno ha fatto le sue scelte. Sono contento di quello che stanno facendo i miei ex compagni, ma la separazione ha fatto bene ad entrambi: il Torino mi ha aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista". Domenica, per Bellanova sarà indubbiamente una sfida particolare, anche perché in ballo c'è pure una maglia azzurra in vista degli Europei.