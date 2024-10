Torna l'idea del Var a chiamata, una sorta di challenge in mano agli allenatori sugli episodi arbitrali contestati. La Federcalcio italiana, secondo quanto riportato da La Repubblica, ha scritto all'Ifab chiedendo la possibilità di sperimentare l'eventuale innovazione tra i campionati giovanili e la Serie C. L'Italia è l'unico grande Paese europeo ad aver fatto questo passo.

Il quotidiano ricorda che a maggio scorso in Youth Cup e nel Mondiale Under 20 femminile è stato testato il Football video supporter, soluzione low cost implementata dalla Fifa per chi non ha le risorse per il Var. Ci sono due chiamate a disposizione ma se l'allenatore ha ragione le possibilità di farvi ricorso restano intatte. Per il Football video support bastano tre telecamere, per ora è stato introdotto nel calcio a 5, in futuro verrà ammesso per la nostra Serie C e Serie D. Per ora, infatti, l'Ifab non autorizzerà l'Italia a utilizzare il Var.