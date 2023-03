Non solo grandi vittorie, nella carriera di Antonio Conte. Ci sono anche tutte le "sbottate" di una tormentata carriera in panchina e oggi La Repubblica le riporta tutte, club dopo club. "All’Atalanta crollò tutto dopo pochi mesi - si ricorda sul quotidiano -. Al Bari disse di sentirsi preso in giro. Al Chelsea, di non poter comprare lui i calciatori (voleva Lukaku, che non ebbe). All’Inter, di non essere protetto. Alla Juve, di non potersi sedere a un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca, forse la più grave offesa mai fatta al club degli Agnelli in cento e passa anni di storia. Alla Nazionale disse di non poter restare chiuso per due anni in un garage, il tempo cioè tra un Europeo e un Mondiale. Al Tottenham ha detto che i giocatori sono egoisti, e che ci sarà un motivo se non vincono niente da vent’anni. Ora a lui pensa il Psg, ma anche la Roma, nel caso dovesse sostituire il proprio guru".