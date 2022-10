Un mese esatto all'inizio di Qatar 2022. La Repubblica dedica ai futuri Mondiali un ampio articolo in cui si parla anche degli interisti in gara. "Chi pensa che per lo spettacolo sia necessario attendere l’eliminazione diretta, potrebbe ricredersi: oltre alle tensioni politiche dietro Iran-Stati Uniti, il clou dei gironi sarà Spagna-Germania il 27 novembre. Tre giorni prima c’è Brasile-Serbia, Neymar contro Vlahovic, poi Polonia-Argentina, la sfida tra Messi e Lewandowski, il 30 novembre. Ventiquattro ore dopo ecco Croazia-Belgio, con i due interisti Brozovic e Lukaku. In attesa delle convocazioni, si può stimare che in Qatar vedremo un’ottantina di calciatori di Serie A. Ogni club incasserà 10 mila euro dalla Fifa per ogni giorno in cui un suo tesserato sarà in gara. Per il Bayern, che ha 5 tedeschi, può voler dire incassare 1,5 milioni".