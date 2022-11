Populous si prende anche lo stadio della Roma. Lo studio di architettura che ha in mano il progetto per il nuovo impianto di Milan e Inter, secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, si prenderà anche il disegno del futuro stadio dei giallorossi. In passato Populous ha avuto il compito di lavorare anche su strutture tra le più conosciute al mondo quali l'Emirates o il nuovo Wembley.