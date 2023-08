Tra le pillole di mercato pubblicate oggi sull'edizione cartacea de La Repubblica ce n'è anche una che riguarda indirettamente l'Inter. Uno dei nomi accostati ai nerazzurri è infatti quello di Alvaro Morata, ma secondo quanto riportato oggi dal quotidiano lo spagnolo sarebbe vicino al rinnovo con l'Atletico Madrid e questo farebbe sfumare la pista sia per i nerazzurri che per la Roma, dove Mourinho spinge per una punta.