C'è un dato illustrato oggi da La Repubblica che fa capire la dimensione di questo doppio derby di Champions League. "Gli oltre 2 milioni di clic sul sito del Milan, al link per l’acquisto dei biglietti, dicono che non sarebbero bastati 26 stadi di San Siro per gli aspiranti spettatori dal vivo - si legge sul quotidiano -. Il vecchio stadio più lo butti giù e più ti tira su, per dirla con Nino Manfredi nel famoso spot del caffè. Nessuno lo ha ancora abbattuto, per rimpiazzarlo con un altro più moderno, né è stato ancora abbandonato per Sesto San Giovanni o l’ippodromo della Maura o Rozzano e via ipotizzando.

Nel 2026 ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e intanto, in questa eccezionale stagione, ha arricchito i 2 club milanesi quanto i celebrati stadi di proprietà le squadre della Premier League: con una novantina di milioni di euro a testa. Domani si sforeranno i 10 milioni, nuovo record (superati i 9.133.842 di Milan-Tottenham)".