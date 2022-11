Anche il calciomercato sarà soggetto alla stranezza della stagione in corso, coon un Mondiale di mezzo. Come spiega oggi La Repubblica, "con tutte queste settimane davanti i direttori sportivi hanno anticipato i lavori, per arrivare al fischio d’inizio del campionato, il 4 gennaio, con piani già chiari. La Roma ha ingaggiato il danese Solbakken mentre libererà gratis Karsdorp. La Juve vuole Pedro Porro dello Sporting, l’Inter punta un difensore. Ma tutte dovranno prima sistemare l’indice di liquidità, pure questo problema tradizionalmente estivo".